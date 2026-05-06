Cuánto cuestan los 10 carros más vendidos en abril: Tesla, Renault, Mazda y más desde $75 millones

El precio de los carros más vendidos en Colombia durante abril de 2026 ya está definido en el mercado local, con valores que arrancan por debajo de los $80 millones y superan los $130 millones en algunos modelos.

El vehículo con más matrículas en el mes fue el Tesla Model Y con más de 2.000 unidades entregadas, seguido por la Renault Duster y el Kia K3, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) consolidadas por la alianza Fenalco–ANDI.

Durante abril se matricularon 26.787 vehículos nuevos en el país, lo que representó un aumento frente al mismo mes de 2025. En el acumulado entre enero y abril, el mercado alcanzó 100.446 unidades registradas, de acuerdo con el mismo informe del sector.

Tesla Model Y triunfa en Colombia Foto: Tesla

¿Cuánto cuestan los carros más vendidos en Colombia en abril 2026?

Los modelos con mayor número de matrículas en abril tienen los siguientes precios base en Colombia, organizados según su posición en ventas:



Tesla Model Y: desde $119.990.000 Renault Duster: desde $85.990.000 Kia K3: desde $79.990.000 Mazda CX-30: desde $113.150.000 Mazda 2: desde $83.300.000 Toyota Corolla Cross: desde $136.200.000 Kia Sportage: desde $128.990.000 Chevrolet Onix: desde $75.790.000 Suzuki Swift: desde $78.990.000 BYD Yuan UP: cerca de $115.000.000

Estos valores corresponden a versiones de entrada disponibles en el mercado colombiano y pueden variar dependiendo del nivel de equipamiento, la transmisión o la tecnología del vehículo.



El Kia K3 viene en versiones sedán y hatchback Foto: Kia Press

¿Qué muestran las cifras del mercado automotor en abril?

El reporte de la alianza Fenalco–ANDI indica que abril mantuvo una dinámica positiva en las matrículas de vehículos nuevos, con crecimiento en diferentes segmentos del mercado.

En ese comportamiento también se reflejó el avance de las tecnologías electrificadas. Durante el mes se registraron 5.192 vehículos eléctricos, lo que representa un incremento del 304% frente a abril de 2025. En el acumulado del año, esta tecnología suma 14.541 unidades.

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En el caso de los híbridos, en abril se matricularon 7.467 vehículos, con un crecimiento del 76% frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y abril, el total de híbridos llegó a 27.238 unidades registradas en el país.

Dentro de ese contexto, el Tesla Model Y aparece como la línea más vendida del mes, alejándose mucho de la BYD Yuan UP, uno de sus rivales más directos y que también figura dentro del grupo de modelos con mayor número de matrículas.

BYD ha logrado irrumpir en el mercado de carros eléctricos en el hemisferio occidental de forma categórica. Foto: AFP

¿Qué marcas lideraron las ventas en abril de 2026?

Por marcas, el informe del sector automotor señala que Kia encabezó el mercado con 3.296 unidades matriculadas, seguida por Renault con 2.819 y Tesla con 2.639 registros.

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A estas les siguieron Mazda y Chevrolet, completando el grupo de las cinco marcas con mayor participación en las matrículas de vehículos nuevos durante el cuarto mes del año, según los datos reportados por el sector.