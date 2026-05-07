No todos los conductores lo saben: qué significa el misterioso punto rojo en la llanta de un carro

Muchos conductores lo han visto en neumáticos nuevos, pero pocos conocen realmente su función. Se trata de un pequeño punto rojo —y en algunos casos un triángulo del mismo color— ubicado en uno de los costados de la llanta, una marca que tiene relación directa con el equilibrio del vehículo y el comportamiento de la rueda sobre el asfalto.

De acuerdo con la Real Academia de Conducción Española (RACE) y la aseguradora Mapfre, esta señal no es decorativa ni corresponde a un defecto de fabricación. Su presencia responde a un proceso técnico utilizado durante el montaje y balanceo de los neumáticos.

La marca roja suele verse con mayor claridad cuando las llantas son nuevas, aunque con el uso y el paso de los kilómetros puede desaparecer progresivamente.

Mantener sus neumáticos en óptimas condiciones es esencial para la seguridad en la carretera. Foto: AFP

¿Qué indica el punto rojo de la llanta?

Según explican ambas entidades, el punto rojo identifica el lugar de máxima variación de fuerza radial del neumático, un concepto técnico conocido como RFV por sus siglas en inglés.



Esa variación está relacionada con pequeñas diferencias de peso y deformación que existen en todas las llantas debido al propio proceso de fabricación. Aunque estas diferencias no son perceptibles a simple vista, sí pueden influir en la manera como gira la rueda cuando el vehículo está en movimiento.

Durante la instalación, los técnicos utilizan esa referencia para realizar correctamente el equilibrado del neumático mediante máquinas especializadas y contrapesos instalados en la llanta.

En algunos fabricantes, la señal roja puede reemplazarse por un triángulo, aunque la función es exactamente la misma.

Punto rojo en las llantas de carros Foto: Flow

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¿Por qué las llantas necesitan equilibrarse?

RACE explica que ni los neumáticos ni las llantas metálicas son completamente perfectos en términos de distribución de peso. Por esa razón, el conjunto debe balancearse para que el centro de gravedad coincida correctamente con el eje de giro.

Cuando el equilibrado no se realiza de manera adecuada, pueden aparecer varios efectos en la conducción:



Vibraciones en el volante y el habitáculo.

Desgaste irregular en las llantas.

Mayor deterioro de componentes de la suspensión.

Pérdida de estabilidad en curvas o maniobras bruscas.

Las vibraciones suelen hacerse más evidentes a velocidades altas, momento en el que el neumático soporta mayores deformaciones e inercias.



¿Qué significa el punto amarillo o blanco en los neumáticos?

Además de la marca roja, algunas llantas incluyen un punto amarillo o incluso blanco. En este caso, la señal tiene un significado diferente.

Según Mapfre, el punto amarillo identifica la parte más ligera del neumático. Durante el montaje, esa marca normalmente debe coincidir con la válvula de aire de la llanta, considerada una de las zonas más pesadas del conjunto.

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La finalidad vuelve a ser la misma: lograr un equilibrio más preciso en la rueda para mejorar su funcionamiento.

RACE añade que algunos fabricantes utilizan el color blanco como referencia similar al amarillo, aunque este puede variar dependiendo de la marca del neumático.

Las llantas son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo. Foto: AFP

¿Qué información adicional traen las llantas?

Los neumáticos incluyen múltiples códigos y marcas técnicas en sus laterales. Entre los datos que aparecen en el flanco se encuentran:



Medidas del neumático.

Índice de carga.

Velocidad máxima soportada.

Fecha de fabricación.

Marca y país de origen.

En algunos modelos también aparecen referencias sobre eficiencia energética, materiales de fabricación y comportamiento sobre superficies mojadas.