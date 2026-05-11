El pueblo a tres horas de Bogotá que vende la mejor picada de Colombia

Uno de los platos gastronómicos favoritos de miles de colombianos es la picada, compuesta de diversos ingredientes y muy famosa, en especial, en los barrios populares por su exquisito sabor que ha evolucionado hasta llegar a restaurantes de renombre en otra presentación.
Sin embargo, en el departamento de Boyacá existe un sitio que se ha hecho famoso por tener una de las mejores picadas del país -por no decir que la mejor- gracias a la deliciosa producción de longaniza que tiene, que generó que el destino se volviera en una parada casi obligatoria: Sutamarchán.
Sutamarchán, el pueblo de la mejor longaniza en el país
Fundado el 14 de diciembre de 1556, este municipio ganó una fama importante en los últimos años por su longaniza que ha convertido su picada en una de las mejores del país, compuesta por rellena, arepa, plátano, papa, costilla de cerdo, maíz tostado, entre otros ingredientes que le han dado un sabor exquisito.
Este destino se ha hecho de un lugar especial en Boyacá, además por algunos sitios turísticos que han hecho que las personas que lo visitan se amañen por mucho más tiempo de lo esperado.
¿Cómo llegar a este pueblo desde Bogotá?
Este destino, según Google Maps, se encuentra a 3 horas y 9 minutos de viaje saliendo por la Autopista Norte y tomando la vía hacia Tunja.
¿De qué está compuesta una buena picada?
Carnes y proteínas
- Chicharrón carnudo
- Chorizo
- Morcilla
- Carne de res asada
- Pollo
- Costilla de cerdo
- Longaniza
Acompañamientos típicos
- Papa criolla
- Papa salada
- Yuca frita
- Plátano maduro
- Arepa
- Mazorca
- Patacón
Salsas y extras
- Ají colombiano
- Guacamole
- Chimichurri
- Hogao
- Limón
¿Qué otros planes se pueden hacer en Sutarmachán, Boyacá?
- Comer longaniza y picada boyacense
- Visitar los Pozos Azules
- Hacer caminatas y senderismo
- Recorrer viñedos y hacer catas de vino
- Conocer el Monasterio Santo Ecce Homo
- Visitar el parque principal y el pueblo
- Hacer ruta gastronómica de piqueteaderos
- Hospedarse en glampings y fincas
- Hacer cabalgatas
- Ir a cascadas y cuevas cercanas
- Conectar el viaje con Villa de Leyva y Ráquira