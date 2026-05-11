El pueblo a tres horas de Bogotá que vende la mejor picada de Colombia

Uno de los platos gastronómicos favoritos de miles de colombianos es la picada, compuesta de diversos ingredientes y muy famosa, en especial, en los barrios populares por su exquisito sabor que ha evolucionado hasta llegar a restaurantes de renombre en otra presentación.

Sin embargo, en el departamento de Boyacá existe un sitio que se ha hecho famoso por tener una de las mejores picadas del país -por no decir que la mejor- gracias a la deliciosa producción de longaniza que tiene, que generó que el destino se volviera en una parada casi obligatoria: Sutamarchán.

Uno de los pueblos más bellos de Boyacá es sin duda Sutamarchán. Foto: Gobernación de Boyacá - @oficialHASSAM

Sutamarchán, el pueblo de la mejor longaniza en el país

Fundado el 14 de diciembre de 1556, este municipio ganó una fama importante en los últimos años por su longaniza que ha convertido su picada en una de las mejores del país, compuesta por rellena, arepa, plátano, papa, costilla de cerdo, maíz tostado, entre otros ingredientes que le han dado un sabor exquisito.

Este destino se ha hecho de un lugar especial en Boyacá, además por algunos sitios turísticos que han hecho que las personas que lo visitan se amañen por mucho más tiempo de lo esperado.



¿Cómo llegar a este pueblo desde Bogotá?

Este destino, según Google Maps, se encuentra a 3 horas y 9 minutos de viaje saliendo por la Autopista Norte y tomando la vía hacia Tunja.



¿De qué está compuesta una buena picada?

Carnes y proteínas



Chicharrón carnudo

Chorizo

Morcilla

Carne de res asada

Pollo

Costilla de cerdo

Longaniza

Acompañamientos típicos



Papa criolla

Papa salada

Yuca frita

Plátano maduro

Arepa

Mazorca

Patacón

Salsas y extras



Ají colombiano

Guacamole

Chimichurri

Hogao

Limón

¿Qué otros planes se pueden hacer en Sutarmachán, Boyacá?