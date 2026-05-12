Ataque a Casa de la Mujer en Bogotá: denuncian segundo robo en menos de tres meses

La organización feminista, la corporación Casa de la Mujer denunció un nuevo ataque contra su sede en Bogotá, luego de que personas desconocidas ingresaran por la fuerza a sus instalaciones y hurtaran equipos tecnológicos, teléfonos institucionales y revisaran archivos físicos con información sensible sobre acompañamiento a mujeres y comunidades.

Según el comunicado emitido por la organización, los hechos ocurrieron en la mañana del lunes, 11 de mayo de 2026. Entre los elementos robados se encuentran computadores de mesa recientemente adquiridos, computadores portátiles y tres teléfonos celulares de uso institucional.

Además, denunciaron que los responsables inspeccionaron cajones, archivos y espacios de trabajo donde reposaba documentación relacionada con su labor social y de defensa de derechos humanos. Tras el robo funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron los encargados de adelantar las inspecciones judiciales correspondientes en la sede.

En el comunicado, la Casa de la Mujer aseguró que este hecho no puede entenderse únicamente como un robo común. La organización afirmó que el ataque representa una agresión directa contra una entidad feminista que durante más de cuatro décadas ha trabajado en la defensa de los derechos de las mujeres y en el acompañamiento a víctimas de violencias.



“Golpear nuestra sede es intentar sembrar miedo, silenciar voces y afectar procesos colectivos construidos con décadas de esfuerzo”, expresó la organización, que además exigió a las autoridades una investigación “pronta, rigurosa y transparente” para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales de los hechos.

Este es el segundo episodio similar que enfrenta la organización en menos de tres meses. El pasado 16 de febrero, la Casa de la Mujer ya había denunciado el ingreso ilegal a su sede en la localidad de Teusaquillo, donde también fueron robados computadores, discos duros, sistemas de comunicaciones y archivos institucionales.

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En ese momento, la organización alertó sobre el acceso no autorizado a información sensible relacionada con su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos de las mujeres. Además, denunció que los responsables cortaron el sistema eléctrico y afectaron las comunicaciones internas de la corporación.

Tras el nuevo ataque, varias organizaciones sociales y entidades públicas expresaron su solidaridad y preocupación. La Mesa por la Vida aseguró que la repetición de estos hechos “no puede verse como un caso aislado” y pidió medidas de protección para las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que la reiteración de ataques contra una organización con 44 años de trayectoria “configura un patrón que requiere toda la atención institucional”, al considerar que se trata de agresiones directas contra quienes defienden los derechos de las mujeres en el país.

En la mañana de ayer la sede de la @casa_la fue violentada nuevamente. Según la denuncia de la organización, fueron hurtados equipos institucionales y registrados archivos físicos con información sensible.



Se trata del segundo ataque en menos de tres meses, tras el hurto del… https://t.co/18VXKdpxFw — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 12, 2026

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La entidad también ratificó su acompañamiento a la Casa de la Mujer y reiteró su compromiso con la protección integral de líderes sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia.