Patrullero de 19 años murió en la sede de la Policía en el centro de Bogotá

Un hecho que enluta a la Policía Nacional se registró en la noche de este miércoles 13 de mayo en el centro de Bogotá. El patrullero Julián David Benítez Zárate, de 19 años, murió dentro de las instalaciones de la antigua sede de la Policía Metropolitana, ubicada en la calle sexta con avenida Caracas.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el uniformado pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y estaba próximo a iniciar su jornada de vigilancia en la Casa de Nariño.

Según las primeras versiones, Benítez Zárate recibió su arma de dotación hacia las 8:00 de la noche y, minutos después, ingresó a uno de los baños de las instalaciones policiales. Aproximadamente a las 8:15 p. m., se habría disparado en la cabeza.

Compañeros del patrullero alertaron sobre su ausencia poco antes de la formación para el servicio. Posteriormente, hallaron al joven uniformado dentro del lugar, por lo que se activaron los protocolos institucionales y se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.



Fiscalía adelanta investigación

Al sitio llegaron unidades de criminalística y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron elementos materiales de prueba para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió en los minutos previos al hecho y cuáles pudieron ser las razones que llevaron al joven patrullero a tomar esa decisión. La Policía Nacional no ha entregado hasta el momento un pronunciamiento oficial ampliado sobre el caso, mientras avanzan las investigaciones internas y judiciales correspondientes.

Otro caso que genera preocupación dentro de la institución

La muerte del patrullero Julián David Benítez ocurre pocos días después de otro caso que también generó conmoción dentro de la Policía Nacional: el fallecimiento de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía de Providencia, quien fue hallada sin vida dentro de las instalaciones donde prestaba servicio.

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Inseguridad en Suba

En otro hecho reportado durante la madrugada por el Ojo de la Noche, delincuentes ingresaron a una vivienda en el sector de Villas, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá.

Según la información conocida, los ladrones amordazaron a varios adultos mayores y robaron diferentes elementos de valor. Un vecino advirtió lo ocurrido cuando los delincuentes intentaban escapar saltando por los techos de las viviendas.

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Aunque la Policía llegó al lugar, los responsables lograron huir con el botín. Residentes del sector denunciaron el aumento de los casos de hurto en la zona y expresaron preocupación por la inseguridad