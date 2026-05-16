Video muestra grave estado de salud de Yulixa Toloza en la estética tras cirugía: estaba en el piso

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que fue vista por última vez después de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. L., en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, sigue revelando detalles que aumentan la angustia.

Un nuevo video conocido en las últimas horas muestra el delicado estado de salud en el que se encontraba pocas horas antes de que se perdiera todo rastro de ella.

Las imágenes evidencian a Yulixa desorientada, con dificultad para respirar y con evidentes problemas para mantenerse en pie. En un momento de la grabación, la mujer cae al piso y debe ser auxiliada por un hombre y una mujer, al parecer trabajadores del establecimiento, quienes la ayudan a levantarse.

La grabación también deja ver que Yulixa tenía la mirada perdida y apenas podía pronunciar algunas palabras mientras intentaba sostenerse. Uno de los detalles que más llamó la atención es que, mientras la escena era registrada por una de sus amigas, uno de los presentes se acercó y dijo de manera directa: “No grabes”.



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Así transcurrió el día en que desapareció Yulixa Toloza

Yulixa salió de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, hacia las 7:25 de la mañana del martes 13 de mayo. Vestía una sudadera negra, tenis blancos y un morral negro. Iba acompañada por una amiga, quien estuvo con ella durante casi toda la jornada.

Ambas llegaron sobre las 8:10 a. m. al centro estético, donde Yulixa se sometería a una lipólisis láser. Aunque les informaron que el procedimiento tardaría cerca de dos horas, la intervención se prolongó por casi cuatro.

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Cuando finalmente su amiga pudo verla, alrededor de la 1:00 de la tarde, notó que se encontraba en un estado alarmante.

“Desde la 1 de la tarde que me dijeron que ya había salido del procedimiento, yo la vi mal. Hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”, relató Amalia Pardo en Mañanas Blu.

Durante las siguientes horas, Yulixa presentó episodios de dificultad respiratoria, palidez extrema y desmayos. En otros videos se le observa acostada en una camilla mientras intentan alimentarla con sopa y un trabajador le pregunta qué siente.

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“Yo necesito que tú me digas lo que te sientes”.

“Aparte del mareo, el sueño”, responde ella con voz débil.

Pese a esos síntomas, el personal del lugar aseguró que se trataba de una reacción normal a la sedación e insistió en que necesitaba ropa para pasar la noche. Por eso, su amiga salió a recoger prendas y artículos personales.

Cuando regresó al establecimiento, horas más tarde, encontró el lugar cerrado y sin respuestas por parte de los administradores.

Más adelante, un testigo aseguró que hacia las 7:24 de la noche vio a dos hombres vestidos de negro sacar a Yulixa aparentemente inconsciente y subirla a un Chevrolet Sonic azul estacionado sobre la Autopista Sur.

“Los pies de la muchacha se le quedaban atrás y la jalaban y la jalaban”, relató.

Ese fue el último rastro conocido de Yulixa Tolosa. Desde entonces, su familia y amigos continúan esperando respuestas sobre qué ocurrió con ella y dónde se encuentra.