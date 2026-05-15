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Sale a la luz captura del útimo chat de Yulixa Toloza antes de desaparecer tras cirugía estética

A través de videos que se viralizaron en redes sociales se ve a la mujer en mal estado apenas algunas horas antes de enviar los mensajes a sus amigas. Esto fue lo que dijo en el chat.

Sale a la luz captura del útimo chat de Yulixa Toloza antes de desaparecer tras cirugía estética
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 15 de may, 2026

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a una lipólisis láser en un centro estético del sur de Bogotá, sigue revelando detalles que aumentan la preocupación de sus familiares y amigos.

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En las últimas horas se conocieron los mensajes que salieron de su celular poco antes de que se perdiera todo rastro de ella, aunque una de las principales incógnitas es si realmente fueron escritos por la propia Yulixa o si alguien más manipuló su teléfono.

Las conversaciones, que ya hacen parte del material analizado por las autoridades, muestran que desde el dispositivo se enviaron varios textos alertando sobre el delicado estado en el que se encontraba tras el procedimiento realizado en Beauty Láser M. L., establecimiento ubicado en el barrio Venecia.

El primer mensaje decía: “Voy casa, tengo sueño”. Aunque inicialmente parecía una comunicación breve y sin mayor alarma, minutos después salió otro texto que encendió las alertas entre sus familiares.

Sale a la luz captura del útimo chat de Yulixa Toloza antes de desaparecer tras cirugía estética

“Voy vomitando, señor me lleva al hospital”, se lee en la conversación.

Con el paso de los minutos, los mensajes se volvieron aún más angustiosos. En una nueva comunicación se pidió ayuda y se advirtió que el celular estaba a punto de apagarse. “Ayuda, voy sin batería”, fue el siguiente mensaje enviado desde el teléfono.

Sale a la luz captura del útimo chat de Yulixa Toloza antes de desaparecer tras cirugía estética

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La última frase conocida hasta ahora fue: “Voy camino al Hospital de Meissen”.

Desde ese momento no hubo más respuestas a llamadas ni mensajes, y hasta hoy se desconoce el paradero de la mujer. Al respecto, una de las amigas de Yulixa reveló que esos mensajes podrían no ser de ella debido a que "“Ellos tenían el teléfono de Yulixa y se dieron cuenta de todas las llamadas, de todo lo que nosotros estábamos haciendo para poder comunicarnos con ella".

Sus amigas aseguraron que la mujer tenía dificultad para respirar, hablaba incoherencias y sufría desmayos.

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“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, relató una de sus allegadas.

Por esa razón, una de las hipótesis que se analiza es si alguien cercano a ella pudo haber enviado los mensajes para simular que estaba siendo trasladada a un centro médico.

Horas después, un testigo afirmó que vio a dos hombres vestidos de negro sacar a Yulixa aparentemente inconsciente del centro estético y subirla a un Chevrolet Sonic azul estacionado sobre la Autopista Sur.

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