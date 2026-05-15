Sale a la luz captura del útimo chat de Yulixa Toloza antes de desaparecer tras cirugía estética

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a una lipólisis láser en un centro estético del sur de Bogotá, sigue revelando detalles que aumentan la preocupación de sus familiares y amigos.

En las últimas horas se conocieron los mensajes que salieron de su celular poco antes de que se perdiera todo rastro de ella, aunque una de las principales incógnitas es si realmente fueron escritos por la propia Yulixa o si alguien más manipuló su teléfono.

Las conversaciones, que ya hacen parte del material analizado por las autoridades, muestran que desde el dispositivo se enviaron varios textos alertando sobre el delicado estado en el que se encontraba tras el procedimiento realizado en Beauty Láser M. L., establecimiento ubicado en el barrio Venecia.

El primer mensaje decía: “Voy casa, tengo sueño”. Aunque inicialmente parecía una comunicación breve y sin mayor alarma, minutos después salió otro texto que encendió las alertas entre sus familiares.



“Voy vomitando, señor me lleva al hospital”, se lee en la conversación.

Con el paso de los minutos, los mensajes se volvieron aún más angustiosos. En una nueva comunicación se pidió ayuda y se advirtió que el celular estaba a punto de apagarse. “Ayuda, voy sin batería”, fue el siguiente mensaje enviado desde el teléfono.

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La última frase conocida hasta ahora fue: “Voy camino al Hospital de Meissen”.

#Bogotá | Pasan las horas y todavía no se tiene rastro de Yulixa Toloza, mujer que desapareció tras someterse a una intervención quirúrgica en un centro de estética ilegal. Esto dijo su amiga.



Vea la entrevista👉https://t.co/mAwdQQPOXg pic.twitter.com/OOCHfTKF2i — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 15, 2026

Desde ese momento no hubo más respuestas a llamadas ni mensajes, y hasta hoy se desconoce el paradero de la mujer. Al respecto, una de las amigas de Yulixa reveló que esos mensajes podrían no ser de ella debido a que "“Ellos tenían el teléfono de Yulixa y se dieron cuenta de todas las llamadas, de todo lo que nosotros estábamos haciendo para poder comunicarnos con ella".

Sus amigas aseguraron que la mujer tenía dificultad para respirar, hablaba incoherencias y sufría desmayos.

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“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, relató una de sus allegadas.

🔴 #Urgente Últimas imágenes de Yulixa Tolosa. La mujer que sigue desaparecida por un secuestro a manos de esteticistas Venezolanas. pic.twitter.com/FpL4NU57a0 — Reacción Nacional (@RNacional_News) May 15, 2026

Por esa razón, una de las hipótesis que se analiza es si alguien cercano a ella pudo haber enviado los mensajes para simular que estaba siendo trasladada a un centro médico.

Horas después, un testigo afirmó que vio a dos hombres vestidos de negro sacar a Yulixa aparentemente inconsciente del centro estético y subirla a un Chevrolet Sonic azul estacionado sobre la Autopista Sur.