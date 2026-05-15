¿Manipularon el celular de Yulixa Toloza? Amiga revela lo que dijo la dueña de estética tras cirugía

La investigación por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que fue vista por última vez tras someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, en el sur de Bogotá, sumó un nuevo elemento que aumenta las sospechas de sus familiares y amigas. Según uno de los testimonios más recientes, personas que permanecían en el establecimiento habrían respondido mensajes desde el celular de la mujer para despistar a quienes intentaban ubicarla.

Así lo aseguró Yuri Mora, amiga cercana de Yulixa desde hace más de 17 años, en entrevista con Noticias Caracol. La mujer relató que, mientras ella y otras personas buscaban desesperadamente a su amiga, recibieron varios mensajes y respuestas desde el teléfono de Yulixa, aunque hoy creen que no era ella quien escribía.

“Ellos tenían el teléfono de Yulixa y se dieron cuenta de todas las llamadas, de todo lo que nosotros estábamos haciendo para poder comunicarnos con ella”, afirmó Yuri. Según explicó, el celular nunca fue recuperado por la familia y permanece en poder de quienes estaban en el centro estético.

Mensajes llevaron a amigas hasta un hospital donde nunca estuvo

De acuerdo con el relato, la dueña del establecimiento les informó inicialmente por WhatsApp que Yulixa había pedido salir del lugar por su propia voluntad y que había tomado un vehículo rumbo a su casa. Sin embargo, poco después comenzaron a recibir mensajes desde el celular de la mujer.



En una de esas respuestas, la persona que escribía aseguró que Yulixa había sido trasladada al Hospital de Meissen porque se sentía mal. Ante esa información, Yuri y otros allegados se dirigieron de inmediato al centro asistencial.

“Nos dirigimos allá y ella nunca llegó a ese hospital”, relató. Después recorrieron otras clínicas e IPS de las localidades de Bosa y del norte de la ciudad, pero no encontraron ningún registro de ingreso.

Para las amigas, ese episodio refuerza la hipótesis de que alguien utilizó el teléfono de Yulixa para ganar tiempo y desviar la búsqueda mientras se desconocía su verdadero paradero.



La última versión que entregó la dueña del centro estético

Yuri contó que la propietaria del negocio dejó de responder luego de asegurar que Yulixa había salido por sus propios medios alrededor de las 7:20 de la noche.

Publicidad

Cuando las amigas llegaron al lugar, permanecieron varios minutos afuera esperando una explicación. Al no obtener respuestas, comenzaron a insistir por llamadas y mensajes, cada vez más preocupadas por el delicado estado de salud en el que la habían visto horas antes.

Según la versión entregada por la dueña, la mujer estaba descansando y no era necesario visitarla. Minutos después, cambió su relato y aseguró que ya se había ido del establecimiento.

Las autoridades continúan investigando el caso para dar con el paradero de Yulixa Toloza.