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Paciente rescatada de estética donde desapareció Yulixa Toloza contó qué escuchó: "Estaban orando"

La mujer aseguró que mientras descansaba en una habitación escuchó ruidos, oraciones y conversaciones provenientes del cuarto continuo.

Paciente rescatada de estética donde desapareció Yulixa Toloza contó qué escuchó
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 15 de may, 2026

La mujer rescatada de la supuesta clínica estética ubicada en el sur de Bogotá habló sobre lo ocurrido en el lugar donde desapareció Yulixa Toloza y aseguró que ya entregó su testimonio a investigadores de la Sijín de Bogotá.

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La paciente contó en entrevista con Noticias Caracol que viajó a Bogotá para practicarse un procedimiento estético y que permanecía en recuperación dentro del inmueble cuando comenzaron a ocurrir situaciones que le parecieron extrañas.

Según relató, mientras descansaba en una habitación escuchaba movimientos y conversaciones provenientes del cuarto contiguo.“Sí escuchaba las voces de las personas que estaban en la sala, hablando, incluso, y los escuché hasta orando, porque había como un pastor y estaba como orando. Pero no le presté atención porque vi todo normal”, afirmó la mujer.

La paciente explicó que posteriormente despertó cerca de las nueve de la noche para tomar un medicamento.“Ya no supe más nada hasta las 9 de la noche que desperté para tomarme una pastilla (…) y ya no había nadie ahí. Todo estaba solo”, relató.

La mujer aseguró que comenzó a preocuparse cuando escuchó ruidos provenientes de la calle y observó que familiares de Yulixa se encontraban buscándola junto con unidades de Policía.

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En ese momento, dijo que se comunicó con la persona encargada del lugar, con quien mantenía contacto por WhatsApp, para preguntar qué estaba ocurriendo.

“Cuando yo vi la situación grave, porque la muchacha no aparecía, estaba la Policía abajo con las amigas de la señora desaparecida (…) yo empecé a escribirle a la muchacha y me decían: ‘No, sí, ella salió a las 7, nosotros qué vamos a saber de ella’”, señaló.

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La paciente sostuvo que en ningún momento permaneció incomunicada y que pudo mantener contacto con sus familiares durante el tiempo que estuvo en el lugar.

También explicó que comprendió la magnitud de la situación cuando observó el ingreso de organismos de emergencia al inmueble. Según su relato, vio cómo unidades de bomberos ingresaban por una ventana de la supuesta clínica estética mientras las autoridades adelantaban la inspección del sitio.

La mujer indicó además que ya fue atendida en un centro médico tras salir del lugar, aunque manifestó preocupación por las condiciones en las que se realizó el procedimiento estético y por el proceso de recuperación que deberá continuar.

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