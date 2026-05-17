Revelan cómo fue la cirugía estética de Yulixa Toloza, ¿estaba despierta y sintió todo?

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que fue vista por última vez después de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. L., en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, sigue generando preguntas sobre las condiciones en las que se realizaban los procedimientos en ese lugar.

Uno de los testimonios más reveladores es el de otra paciente que se sometió a una cirugía estética en el mismo establecimiento y que permanecía en recuperación dentro del inmueble cuando Yulixa desapareció. Su relato en Noticias Caracol permitió conocer detalles sobre el tipo de anestesia utilizada, el tiempo del procedimiento y los costos que pagaban quienes acudían al sitio.

La mujer contó que encontró el centro estético a través de Instagram. Allí, un enlace la llevó directamente a un número de WhatsApp donde recibió toda la información y decidió viajar a Bogotá para someterse a una lipólisis láser.

Según su testimonio, inicialmente le ofrecieron un paquete por 3.650.000 pesos, pero al llegar al lugar le propusieron un plan más completo que incluía la cirugía, exámenes médicos, masajes postoperatorios, hospedaje por 20 días y una transferencia de grasa a los glúteos.



Por todo eso pagué yo 6 millones 80 relató una paciente del centro estético

La mujer explicó que, antes del procedimiento, firmó documentos de consentimiento donde se le informó que le extraerían grasa mediante una cánula con láser frío y que recibiría anestesia local y sedación.

El día de la intervención ingresó al quirófano hacia el mediodía. Allí fue atendida por un anestesiólogo que le explicó que la anestesia sería aplicada en el tronco, espalda, brazos y abdomen.

Publicidad

Pese a la sedación, aseguró que permaneció despierta durante gran parte de la cirugía.

Sí, yo estaba consciente y veía todo el procedimiento

Según su relato, en algunos momentos se quedó dormida por pocos minutos, pero escuchaba al anestesiólogo llamarla y diciéndole: “Despierta”.

La paciente señaló que al menos tres personas participaron en la intervención y que después permaneció cerca de seis horas bajo los efectos de la sedación.

Publicidad

Aunque no hay evidencia de que Yulixa haya vivido exactamente la misma experiencia, el testimonio permite dimensionar cómo se realizaban las lipólisis láser en ese establecimiento y plantea interrogantes sobre el nivel de sedación y monitoreo al que eran sometidas las pacientes.

En el caso de Yulixa, sus amigas relataron que al salir del procedimiento estaba desorientada, pálida, con los labios morados y con serias dificultades para respirar. Videos grabados ese mismo día muestran que incluso cayó al piso y tuvo que ser ayudada por trabajadores del lugar.



En este video se ve el grave estado de salud de Yulixa tras la cirugía

Horas después, dos hombres vestidos de negro la sacaron aparentemente inconsciente y la subieron a un Chevrolet Sonic azul. Desde entonces no se conoce su paradero.

Mientras su familia espera respuestas, este nuevo testimonio aporta detalles clave para entender cómo operaba el centro estético donde Yulixa Tolosa fue vista por última vez.