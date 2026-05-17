Estos serían los medicamentos que le habrían suministrado a Yulixa Toloza antes de su desaparición

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza sigue generando conmoción en Bogotá y ha aumentado las dudas alrededor de los procedimientos clandestinos que se realizan en la ciudad. La mujer, de 52 años, fue vista por última vez el pasado 23 de mayo, luego de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento del barrio Venecia, al sur de la capital.

Con el paso de los días, la investigación ha revelado detalles que despertaron preocupación entre sus familiares. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el uso de ketamina durante el procedimiento realizado en el centro Beauty Láser.

Según las versiones conocidas hasta el momento, el medicamento habría sido suministrado luego de que la mujer manifestara fuertes dolores tras la intervención.



Ketamina, el medicamento que genera preocupación en el caso

De acuerdo con las declaraciones reveladas por Sonia Estefanía López, amiga cercana de la desaparecida, el personal del lugar decidió aplicar una dosis adicional de ketamina debido al estado físico de la paciente.

La ketamina es un anestésico de uso controlado que solo puede ser administrado por profesionales médicos bajo estricta supervisión clínica. De hecho, especialistas advierten que el medicamento puede ocasionar efectos delicados en el organismo si no existe monitoreo constante.



Entre las posibles reacciones aparecen:



Alteraciones de la conciencia.

Desorientación.

Problemas respiratorios.

Cambios en la frecuencia cardíaca.

Sedación profunda.

Aunque la ketamina también tiene aplicaciones veterinarias, su uso en humanos exige controles rigurosos y evaluación constante de signos vitales.

De todas maneras, el caso despertó preocupación teniendo en cuenta que la mujer salió del procedimiento en condiciones físicas alarmantes.

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Testigos relataron el deterioro físico de Yulixa Toloza

Personas que presenciaron la salida de la mujer del establecimiento describieron escenas preocupantes. Algunos testigos afirmaron que la estilista tenía la piel extremadamente pálida y los labios morados cuando abandonó el lugar.

Además, versiones recopiladas por las autoridades señalan que dos hombres habrían tenido dificultades para movilizarla hasta un vehículo Chevrolet Sonic azul, en el que finalmente fue retirada del sitio.

Las investigaciones también apuntan a posibles maniobras para ocultar información relacionada con el caso. Según los reportes preliminares, María Fernanda Delgado habría abandonado el establecimiento horas antes cargando varias maletas.



Beauty Láser operaba sin autorización, según la Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que el establecimiento Beauty Láser no contaba con permisos vigentes para realizar procedimientos estéticos invasivos.

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Pese a ello, el lugar seguía funcionando y, según versiones conocidas durante la investigación, generaba ingresos que superaban los 70 millones de pesos mensuales.

Las autoridades actualmente buscan a varias personas relacionadas con el establecimiento y con el caso:



María Fernanda Delgado.

Edinson Torres.

Un empleado del establecimiento.

Eduardo David Ramos Ramos.



Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Yulixa Consuelo Toloza volvió a poner sobre la mesa la preocupación por el funcionamiento de clínicas estéticas clandestinas en Bogotá.

