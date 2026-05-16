Así fue la desaparición de Yulixa Toloza tras cirugía estética: revelan la última pista de la mujer

Finalmente se reconstruyeron las últimas horas en medio de la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que se sometió a una lipólisis láser en un centro estético del sur de Bogotá.

Videos, testimonios y registros de cámaras de seguridad muestran el recorrido de la mujer desde que salió de su casa en Bosa hasta la última pista conocida: el vehículo en el que fue sacada aparentemente inconsciente y que horas después fue detectado en peajes al norte del país.

Yulixa salió de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, a las 7:25 de la mañana del 13 de mayo. Vestía una sudadera negra, tenis blancos y un morral negro. Una amiga la acompañó hasta el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, donde tenía programado el procedimiento.

¿Qué pasó con Yulixa Toloza? Este video de una cámara de seguridad en el barrio Bosa, donde reside, muestra el momento en que salió de su vivienda con varias maletas. Eran las 7:24 de la mañana del miércoles 13 de mayo. Yulixa iba en compañía de una amiga. Ambas subieron a un… pic.twitter.com/MM9LK1NfB5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2026

Ambas llegaron sobre las 8:10 de la mañana. Aunque les informaron que la lipólisis láser tardaría cerca de dos horas, la intervención se extendió por casi cuatro. Cuando su amiga pudo verla nuevamente, alrededor de la 1:00 de la tarde, notó que estaba en un estado alarmante.



“Desde la 1 de la tarde que me dijeron que ya había salido del procedimiento, yo la vi mal. Hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”, relató Amalia Pardo en Mañanas Blu.

Videos grabados ese día muestran a Yulixa pálida, con los labios morados, dificultad para respirar y episodios de desmayo. En una de las grabaciones incluso cae al piso y necesita ayuda de dos personas para levantarse, mientras uno de los presentes le dice a quien graba: “No grabes”.

Pese a esos síntomas, el personal aseguró que su condición era producto de la sedación y pidió a su amiga que fuera a buscar ropa para que pudiera pasar la noche allí. Cuando regresó, el establecimiento estaba cerrado y no había rastro de Yulixa.



La última pista de Yulixa Toloza

Un testigo aseguró que hacia las 7:24 de la noche vio a dos hombres vestidos de negro sacar a Yulixa y subirla a un Chevrolet Sonic azul de placas UCQ340 estacionado sobre la Autopista Sur.

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“Los pies de la muchacha se le quedaban atrás y la jalaban y la jalaban”, contó.

Ese vehículo se convirtió en la principal pista de la investigación. Cámaras de seguridad lo registraron a la 1:51 de la madrugada del jueves pasando por el peaje Andes, en la salida norte de Bogotá por la Autopista Norte. Veintitrés minutos después, a las 2:14 a. m., volvió a ser detectado en el peaje El Roble.

#Atención Blu Radio conoció nuevas imágenes y registros claves en el caso de la desaparición de Yulixa Toloza. Las autoridades están tras la pista del vehículo en el que fue sacada del centro estético, en el sur de Bogotá. pic.twitter.com/h1eEcx33Rr — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 16, 2026

Los investigadores analizan un lapso de cerca de cinco horas entre el momento en que Yulixa fue subida al carro y su aparición en esos peajes. Ese vacío de tiempo es considerado clave para establecer qué ocurrió con la mujer.

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También se conocieron mensajes enviados desde su celular en los que se leía: “Voy vomitando, señor me lleva al hospital”, “Ayuda, voy sin batería” y “Voy camino al Hospital de Meissen”. Sin embargo, las autoridades intentan establecer si realmente fue ella quien escribió esos textos o si alguien manipuló su teléfono.

Mientras avanza la búsqueda en varias regiones del país y en zonas fronterizas, la principal esperanza de su familia sigue siendo encontrar a Yulixa con vida y esclarecer qué ocurrió después de aquella cirugía estética.