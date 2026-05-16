Revelan video clave de la desaparición de Yulixa Toloza: la sacaron a rastras

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza ha generado preocupación y misterio en Colombia. La estilista, de 52 años, fue vista por última vez luego de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Sin embargo, recientemente salieron a la luz nuevas imágenes que darían pistas sobre lo ocurrido con la mujer.

Según reveló el Ojo de la Noche de Blu Radio, hombres de la SIJIN de la Policía Nacional emprendieron la búsqueda de la mujer luego de conocerse que dos hombres habrían trasladado a la estilista, en un presunto estado de inconsciencia, hacia un vehículo Chevrolet Sonic azul.

Un testigo habría revelado detalles de la escena ocurrida sobre las 7:24 de la noche. “La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, aseguró el hombre. Según indicó, los implicados habrían intentado ingresarla al baúl, pero ante la presencia de personas que esperaban un bus del SITP, decidieron subirla a la parte trasera del vehículo.



Revelan imágenes clave en el caso de Yulixa Toloza

Este sábado 16 de mayo, Blu Radio tuvo acceso a nuevas imágenes y registros considerados claves en el caso de la desaparición de Yulixa Toloza. Ante esto, las autoridades siguen tras la pista del vehículo en el que presuntamente se llevaron a la mujer en un evidente estado de inconsciencia.



En las imágenes se observa cómo dos hombres, uno con chaqueta amarilla y otro con chaqueta azul, sacan a rastras a Yulixa Toloza y la ingresan en la parte trasera del vehículo. Estos registros se han convertido en piezas fundamentales dentro de la investigación que adelanta la Policía para establecer el paradero de la mujer.



¿Cómo desapareció Yulixa Toloza?

Yulixa salió de su vivienda, ubicada en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, durante la mañana del martes 13 de mayo para realizarse una lipólisis láser en un centro estético. Aunque el procedimiento debía durar dos horas, terminó extendiéndose por casi cuatro.

Al finalizar, la persona que la acompañaba notó que Yulixa se encontraba en un estado alarmante, desorientada y hablando sin sentido. La situación empeoró con el paso del tiempo, pues comenzó a presentar dificultad respiratoria, desmayos y una marcada palidez.

A pesar de la gravedad de los síntomas, el personal del establecimiento minimizó la situación y aseguró que se trataba de una reacción normal a la sedación. Además, indicaron que la paciente debía pasar la noche allí.

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Bajo ese argumento, solicitaron a la amiga que fuera a buscar ropa y artículos personales. Sin embargo, cuando regresó horas más tarde, encontró el centro estético completamente cerrado y sin que los administradores entregaran algún tipo de respuesta.

