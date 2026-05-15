Aparece nuevo testigo del caso Yulixa Toloza y revela detalles: “Piel muy blanca y labios morados”

Nuevos detalles surgieron en la investigación por la desaparición de Yulixa Tolosa, la mujer de 52 años que desapareció luego de realizarse un procedimiento estético en un centro ubicado en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá. Un testigo clave habló con Blu Radio y describió la escena que observó la noche en que, presuntamente, la mujer fue sacada inconsciente del lugar.

Según el relato conocido por el Ojo de la Noche, los hechos ocurrieron hacia las 7:24 p. m., cuando dos hombres habrían retirado a Yulixa del inmueble y la subieron a un vehículo estacionado sobre la autopista Sur.

La persona aseguró que la mujer parecía no poder caminar por sus propios medios y que prácticamente era arrastrada mientras la llevaban hasta el automóvil.



“La jalaban y los pies se le quedaban atrás”

El testigo relató que la escena le llamó profundamente la atención por el estado físico en el que se encontraba la mujer al momento de ser trasladada.

“Es como si los estuviera abrazando y los arrastraba, los arrastraba, pero los pies de la muchacha se le quedaban atrás, se le quedaban atrás, y la jalaban y la jalaban”, aseguró.



Según su versión, la mujer fue subida a un carro azul que estaba parqueado en la zona. Lo que más le impactó, dijo, fue el aspecto de Yulixa.

“Cuando la vi que salía, estaba demasiado blanca, blanca la piel y los labios como negros, como morados”, afirmó el testigo.

De acuerdo con la información revelada en el informe, el vehículo sería un Chevrolet Sonic azul. Hasta ahora, las autoridades no han establecido el paradero de la mujer ni quiénes serían todos los implicados en su desaparición.



Investigan a empleados y propietarios del centro estético

La investigación de la Sijín apunta a que los hombres que sacaron a Yulixa del lugar serían, presuntamente, el esposo de la propietaria del centro estético y uno de los empleados.

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Testigos indicaron que la mujer fue llevada bajo la lluvia hasta el carro mientras varias personas esperaban transporte público en el sector y observaron lo ocurrido.

Además, otro detalle que ahora es materia de investigación tiene que ver con el comportamiento de una empleada del sitio antes de que el vehículo abandonara el lugar.

Según el informe, la mujer habría abierto inicialmente el baúl del carro, aparentemente para hacer espacio. Sin embargo, al notar la presencia de varios testigos en la zona, decidió cerrarlo y posteriormente ubicaron a Yulixa en el asiento trasero.



Cuadernos, dinero en efectivo y videos desaparecidos

Las autoridades también encontraron nuevos elementos dentro del inmueble donde funcionaba el supuesto centro estético.

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Entre ellos, cuadernos con registros de pagos realizados por pacientes, quienes habrían cancelado entre tres y cinco millones de pesos por los procedimientos.

Según la información obtenida por la Policía, solo en el último mes el lugar habría recibido ingresos de entre 60 y 70 millones de pesos.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores tiene relación con las cámaras de seguridad del lugar. De acuerdo con las grabaciones revisadas, hacia las 6:23 p. m., una mujer identificada como la propietaria salió del inmueble con varios menores de edad y varias maletas.

Las autoridades sospechan que en esos equipajes habrían sacado dinero en efectivo y el DVR que almacenaba las grabaciones de seguridad internas del establecimiento.

Policía busca evitar que implicados salgan del país

Mientras continúa la búsqueda de Yulixa Tolosa, las autoridades intentan establecer el paradero de todas las personas vinculadas con el caso.

Según conoció Blu Radio, la Policía también adelanta acciones para impedir que empleados, propietarios y familiares relacionados con el centro estético abandonen Colombia con destino a Venezuela.