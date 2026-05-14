¿Tenían quejas? Así operaba centro estético donde Yulixa Toloza se hizo cirugía en Bogotá

El caso de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá, sigue rodeado de interrogantes, especialmente sobre el funcionamiento del centro Beauty Laser, donde fue atendida. La alcaldesa de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó en entrevista con Recap Blu que el establecimiento operaba sin cumplir los requisitos legales y que, aunque la Secretaría de Salud ya había intentado inspeccionarlo, nunca permitieron el ingreso de las autoridades. Además, aseguró que el Fondo de Desarrollo Local no había recibido quejas formales sobre ese lugar antes de la desaparición de Yulixa.

La mandataria local explicó que en este momento todas las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer desaparecida. Según indicó, la SIJIN adelanta las investigaciones a través de un grupo especializado en personas desaparecidas y, hasta ahora, no se tienen pistas concretas sobre su paradero.

“Nuestra prioridad es encontrar a Yulitza sana y salva”, afirmó Collante durante la entrevista radial.

Irregularidades en el centro estético

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la Secretaría de Salud ya había identificado irregularidades en Beauty Laser antes de la desaparición de Yulixa. Según explicó Collante, funcionarios intentaron hacer visitas de inspección, pero nunca les abrieron las puertas.



“La Secretaría de Salud los había identificado, había hecho visita y no había sido posible el acceso para hacer la verificación”, dijo la alcaldesa, quien agregó que, al no permitir la inspección, el establecimiento estaba prestando servicios “en condiciones de ilegalidad”.

La mandataria también reveló que el centro estético llevaba aproximadamente entre cinco y seis meses operando en la localidad. Durante la revisión posterior al operativo, las autoridades encontraron que la documentación requerida para ejercer la actividad económica no estaba en regla, motivo por el cual la Policía Nacional impuso un cierre preventivo temporal de diez días.

Ante las críticas por el tiempo que el lugar permaneció funcionando sin intervención oficial, Collante insistió en que no existían denuncias previas contra el sitio.

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“Como Fondo de Desarrollo Local no habíamos recibido quejas de ese lugar”, concluyó.