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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Vecinos y amigos de Yulixa Toloza realizan velatón: "Por favor que nos digan dónde está"

Vecinos y amigos de Yulixa Toloza realizan velatón: "Por favor que nos digan dónde está"

En una cancha de Bosa, los allegados de la estilista se reunieron para prender velas y exigir a las autoridades que encuentren con vida a la mujer que lleva varias horas desaparecida.

Yulixa Toloza, desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

La desaparición de Yulixa Toloza tras someterse a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, mantiene en alerta a sus familiares, amigos y vecinos en Bogotá. En la noche de este jueves, personas cercanas a la mujer realizaron una velatón en el sector de Bosa Santa Lucía para exigir respuestas sobre su paradero.

“Por favor nos digan dónde está”, fue el clamor que se escuchó durante la jornada simbólica.

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Vale recordar que Yulixa ingresó al establecimiento para practicarse una lipólisis. Sin embargo, luego del procedimiento, sus allegados notaron que no se encontraba en buen estado de salud y horas después perdieron todo contacto con ella. Desde entonces, no se sabe nada de su ubicación. La Secretaría de Salud confirmó además que el lugar no contaba con habilitación sanitaria ni autorización para realizar este tipo de procedimientos médicos, razón por la cual fue clausurado por diez días.

Velatón y urgente llamado a autoridades

En medio de la incertidumbre, amigos y vecinos se reunieron en una cancha del barrio donde instalaron una fotografía gigante de Yulixa, rodeada de velas blancas y mensajes de oración. Allí, Yuri Mora, una de las amigas que lidera la búsqueda, expresó la desesperación que vive el círculo cercano de la mujer desaparecida.

“Nosotros ya en este momento lo que queremos es que por favor nos den respuestas, que las personas que revisaron las cámaras se comuniquen con nosotros y nos digan dónde la tienen, dónde la podemos ir a recoger”, afirmó entre lágrimas en conversación con Blu Radio.

Velatón por Yulixa Toloza en Bosa, Bogotá

La mujer también aseguró que la falta de información ha agravado la angustia de la familia y de sus amigos.

“Esto ha sido demasiado desgastante. Nadie se ha comunicado con nosotros y es como tener un poquito de empatía con sus familiares y amigos. De verdad estamos pasándolo muy mal”, señaló durante la entrevista radial.

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Los asistentes a la manifestación hicieron un llamado urgente a las autoridades para acelerar la investigación y esclarecer qué ocurrió con Yulixa, quien ya completa más de 24 horas desaparecida.

En el desarrollo de las diligencias, las autoridades encontraron además a otra mujer en recuperación dentro del sitio, aparentemente abandonada.

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