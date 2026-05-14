Aparece último video de Yulixa Toloza antes de desaparecer tras cirugía estética en sur de Bogotá

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que fue vista por última vez después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue generando interrogantes.

En las últimas horas se conoció un video grabado por una de sus amigas en el que se observa el delicado estado de salud en el que se encontraba pocas horas antes de perderse todo rastro de ella.

Yulixa ingresó en la mañana del miércoles al centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, para practicarse una lipólisis láser. Según sus allegados, el procedimiento duró más de lo previsto y, cuando pudieron verla, notaron que presentaba síntomas alarmantes.

Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo Relató una de las amigas de Yulixa

Ante la preocupación por su estado, decidieron grabar un video que hoy se ha convertido en una de las principales evidencias del caso. En las imágenes, Yulixa aparece acostada, vestida con una sudadera y una camiseta negra, mientras respira con dificultad. En el fondo se escucha a una mujer que le dice: “Respire bien, respire normal”.



Vea el video en el minuto 1:02

#OjoDeLaNoche | Una mujer desapareció tras haberse practicado un procedimiento estético en el sur de Bogotá. Esto es lo que se conoce.



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Según el testimonio de sus acompañantes, la mujer tenía episodios de palidez y, por momentos, parecía desmayarse. A pesar de ello, el personal del centro aseguró que su estado obedecía a los efectos de la sedación y les pidió que esperaran a que descansara.

Las amigas de Yulixa incluso pagaron una habitación para que permaneciera en observación y dejaron ropa y artículos personales para acompañarla durante la noche. Sin embargo, cuando regresaron al establecimiento, la mujer ya no estaba.

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“Llegamos aquí y duramos como media hora pidiendo explicaciones. Lo que nos dicen es que a las 7:30 p. m. los médicos la sacaron porque ella manifestó querer salir del lugar por sus propios medios”, relató una de sus allegadas.

Esa versión ha sido cuestionada por quienes la vieron por última vez, pues aseguran que Yulixa no estaba en condiciones de caminar o abordar un vehículo sin asistencia.

En medio de la búsqueda, familiares y amigos recorrieron hospitales como el Hospital de Meissen, Hospital El Tunal, Hospital de Kennedy y Hospital de Bosa, así como estaciones de Policía, sin encontrar información sobre su paradero.

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Durante la inspección adelantada por la Policía Nacional de Colombia y el GAULA, también fue hallada otra mujer de 34 años que se recuperaba sola de un procedimiento estético en el segundo piso del inmueble.