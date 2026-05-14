Centro estético donde Yulitza Tolosa se hizo cirugía ofrecía servicios invasivos sin aval en Bogotá

La investigación por la desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, la estilista de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, continúa revelando información sobre las condiciones en las que funcionaba el centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia.

Yulitza ingresó al establecimiento en la mañana del miércoles para practicarse una lipólisis láser. De acuerdo con el testimonio de sus amigas en Blu Radio, salió del procedimiento en delicado estado de salud, con dificultad para respirar, palidez y episodios de desmayo. Horas después, cuando regresaron con ropa y elementos personales para acompañarla durante la noche, ya no estaba en el lugar. Desde entonces, no se conoce su paradero.

Mientras la Policía Nacional de Colombia y el Gaula avanzan en la investigación, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, entregó detalles sobre los procedimientos que se ofrecían en el establecimiento y sobre las posibles irregularidades detectadas.

En entrevista con Blu Radio, la mandataria explicó que cualquier centro que realice procedimientos invasivos debe cumplir estrictos requisitos sanitarios y contar con autorización de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.



“Para prestar servicios invasivos se debe contar con unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas que deben ser verificadas y certificadas por la Secretaría de Salud”, afirmó.

Collante indicó que, según la información preliminar recopilada por las autoridades, en el lugar se ofrecían tratamientos que sí implicaban intervenciones invasivas, pero que no contaban con el aval correspondiente.

“Lo que nosotros tenemos, de acuerdo con los servicios que se están ofertando, es que sí se prestaban unos servicios invasivos que no estaban avalados por la Secretaría de Salud”, aseguró.

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La alcaldesa señaló que entre los procedimientos promocionados en el establecimiento figuraban plasma facial y dermapen, tratamientos que, dependiendo de la técnica utilizada, pueden requerir condiciones especiales de bioseguridad y habilitación.

“Son procedimientos que en algunas ocasiones son invasivos y no estaban verificadas las condiciones mínimas para prestar ese servicio”, agregó.

La funcionaria también explicó que la Alcaldía Local de Tunjuelito realiza operativos de Inspección, Vigilancia y Control junto con la Secretaría de Salud para identificar establecimientos que operen sin cumplir la normatividad. Aunque este centro tenía prevista una visita para el segundo semestre del año, aseguró que el caso obligó a acelerar las actuaciones administrativas.

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“Ya estamos tomando las medidas a que haya lugar”, puntualizó.

Durante el operativo de las autoridades, además, fue hallada otra mujer de 34 años que se recuperaba sola de un procedimiento estético realizado días antes, sin supervisión médica permanente. A esto se suma la denuncia de los allegados de Yulitza, quienes aseguran que los responsables del establecimiento habrían retirado los DVR donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El caso de Yulitza Tolosa sigue siendo materia de investigación y ha puesto nuevamente en evidencia la importancia de verificar que este tipo de procedimientos se practiquen únicamente en lugares habilitados y con personal debidamente autorizado.