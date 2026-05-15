Intensifican operativos contra extorsionistas en el Bajo Rionegro en Santander

Las autoridades en Santander adelantan operativos para capturar a presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que estarían realizando extorsiones en la zona del Bajo Rionegro.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su preocupación tras un consejo de seguridad, por la presencia de este grupo delincuencial y aseguró que la Policía Nacional ya desarrolla acciones operativas para ubicar a los responsables.

“Hay una preocupación grande por un grupo que está extorsionando en el Bajo Rionegro. Se está trabajando en eso, son dos bandidos en moto, la Policía está haciendo operaciones”, señaló el mandatario departamental.

Según indicó el gobernador, las autoridades confían en lograr resultados positivos en los próximos días gracias a las labores de inteligencia y seguimiento que se vienen realizando en la región.



“Lo más seguro es que se capturen y se informará una vez se lleven a cabo los trámites judiciales para no tener problemas con los derechos del capturado, pero ahí, como dice la Policía, hay vocación de éxito en esa tarea”, afirmó.

El mandatario también hizo un llamado a la comunidad santandereana para denunciar cualquier caso de extorsión y evitar que estas estructuras criminales fortalezcan sus finanzas ilegales.

“La invitación es a todos los santandereanos a que denuncien las extorsiones. Para eso están los Gaula y las autoridades, para evitar que esos bandidos tengan recursos para delinquir, comprar armas o tener mayor capacidad para extorsionar”, agregó.

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Las autoridades reiteraron que las denuncias ciudadanas son clave para avanzar en las investigaciones y combatir este tipo de delitos en las diferentes provincias del departamento.