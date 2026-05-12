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Cae en Bucaramanga peligroso extorsionista de Autodefensas Gaitanistas: tenía $20 millones

Durante el operativo, las autoridades incautaron 20 millones de pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

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Extorsionista en Bucaramanga
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó en flagrancia a un hombre conocido con el alias de “Máquina”, señalado de liderar actividades de extorsión en el barrio Café Madrid, al norte de la ciudad.

Según las autoridades, el procedimiento se realizó luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar al sospechoso cuando recibía 20 millones de pesos producto de una exigencia económica hecha a un comerciante.

De acuerdo con la investigación, alias “Máquina” habría intimidado a la víctima exigiéndole el pago de 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, generando temor constante en el sector.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 20 millones de pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una motocicleta que, presuntamente, eran utilizados para la ejecución de actividades delictivas.

Según la Policía, el capturado sería cabecilla de la subestructura Erlín Pino Duarte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y estaría vinculado con delitos como homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones en los departamentos de Santander y Bolívar.

El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que lo presentará ante un juez para definir su situación judicial.

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