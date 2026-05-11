Importante cambio en aeropuerto de Bucaramanga: brindará más seguridad a los viajeros

El Aeropuerto Internacional Palonegro comenzó a operar un nuevo sistema de identificación biométrica que busca fortalecer los controles migratorios y agilizar el ingreso y salida de viajeros nacionales y extranjeros en Santander.

Se trata del sistema Biomig, una tecnología entregada por la Gobernación de Santander a Migración Colombia, mediante una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. El mecanismo utiliza reconocimiento de iris, huella dactilar y rostro para verificar la identidad de los pasajeros de manera automatizada.

Según explicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, esta herramienta busca mejorar tanto la seguridad como la experiencia de los viajeros que llegan al departamento.

“Con este elemento que estamos entregando hoy a Migración Colombia colocamos a Santander al nivel de otros aeropuertos nacionales e internacionales. Esta tecnología facilita la vida de las personas, agiliza los procesos migratorios y fortalece la seguridad de nuestro departamento”, aseguró el mandatario.



¿Qué novedad tecnológica implementó el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga?

La implementación de este sistema se da en medio de la estrategia departamental para aumentar la llegada de turistas y visitantes a Santander, especialmente por el crecimiento de destinos como Cañón del Chicamocha, San Gil, el páramo de Santurbán y la represa de Topocoro.

El gobernador también insistió en que la seguridad es uno de los factores clave para impulsar el turismo y la economía regional. Por eso, aseguró que la administración viene realizando inversiones en tecnología y centros de monitoreo para apoyar a la fuerza pública en diferentes zonas del departamento.

Publicidad

Además de la modernización tecnológica en Palonegro, la Gobernación confirmó que avanzan las gestiones para el mantenimiento y futura ampliación de la pista del aeropuerto, con el objetivo de prepararlo para un mayor flujo de pasajeros en los próximos años.

La terminal aérea, ubicada entre Bucaramanga y Lebrija, es considerada la principal puerta de entrada aérea a Santander y moviliza miles de viajeros cada mes hacia destinos turísticos y de negocios en la región.