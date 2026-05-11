Cero homicidios durante celebración del Día de la Madre en Santander

Aunque las autoridades destacaron que no se registraron homicidios durante la celebración del Día de la Madre en Bucaramanga y su área metropolitana, el balance de seguridad sí dejó múltiples casos de intolerancia y violencia intrafamiliar.

Según el reporte entregado por la Policía Nacional de Colombia, a través de la línea 123 fueron atendidas cerca de 4.800 llamadas ciudadanas entre la noche del sábado y la madrugada del lunes. De esos reportes, 1.165 estuvieron relacionados con riñas, 280 con violencia intrafamiliar y cuatro por lesiones personales.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó “un parte de tranquilidad del día domingo donde no solo en el área metropolitana no tuvimos afectaciones a la vida; en todo el departamento de Santander y el Magdalena Medio no tuvimos homicidios o afectaciones a la vida."

"Tuvimos un caso por ingesta de licor en el municipio de Girón y un gran dispositivo donde teníamos trabajando el 100% de los policías. El fin de semana estuvimos hasta altas horas de la noche para terminar esas fiestas en paz”, agregó el oficial.



Durante los operativos realizados en Floridablanca, Girón y Piedecuesta, las autoridades capturaron a 18 personas, 16 de ellas en flagrancia y dos mediante orden judicial, por delitos relacionados con porte de armas, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

Además, fue incautada un arma traumática y se impusieron 1.356 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

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Para atender la jornada, la Policía Metropolitana desplegó un componente especial con uniformados de distintas especialidades y apoyo adicional de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que realizó controles y patrullajes en diferentes sectores del área metropolitana hasta altas horas de la noche.