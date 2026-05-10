Más de 1.100 policías brindarán seguridad durante el Día de la Madre en el Valle de Aburrá

Más de 1.100 policías brindarán seguridad durante el Día de la Madre en los 10 municipios del Valle de Aburrá. El despliegue operativo contarán con apoyo tecnológico y presencia, especialmente, en barrios y sectores comerciales.

La Policía Metropolitana aseguró que el despliegue tendrá también un importante componente de prevención o anticipación en lugares como centros comerciales, zonas bancarias y corredores de comercio, debido al incremento de ciudadanos que realizan compras para la celebración.

El brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó el operativo previsto para blindar la celebración que lastimosamente se convirtió en el día más violento del año.

"Tenemos el despliegue en los 10 municipios del Área Metropolitana con todas las capacidades logísticas, más de 1.100 policías con las herramientas tecnológicas que tenemos, el helicóptero, los drones, el circuito cerrado de televisión", indicó el uniformado.



El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que se tiene un equipo exclusivo y prioritario dentro de la Línea 123 para atender los casos de las llamadas que suelen incrementarse durante estas días.

"Vamos a tener todo este personal, todo este dispositivo, que terminan siendo más de 2.000 funcionarios del Distrito y de la institucionalidad en grupos de reacción y en presencia territorial para hacer acompañamiento preventivo, también para hacer labores disuasivas, pero también para tener capacidad de reacción ante los incidentes", mencionó el funcionario.

Las autoridades buscan prevenir hurtos, riñas y hechos de intolerancia asociados a una de las fechas más complejas del año en materia de seguridad, mismo tuvo por el que las autoridades también hicieron un llamado a los habitantes y visitantes del Valle de Aburrá para celebrar en armonía y respetar las normas de convivencia.