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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Valle de Aburrá enfrenta déficit de más de 400 conductores de bus en el transporte público colectivo

Valle de Aburrá enfrenta déficit de más de 400 conductores de bus en el transporte público colectivo

Los empresarios de buses aseguran que los costos para sacar un pase o licencia para manejar estos vehículos tampoco ayudan.

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