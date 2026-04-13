Valle de Aburrá enfrenta déficit de más de 400 conductores de bus en el transporte público colectivo

Hay una alta preocupación en el sector del transporte público colectivo porque, sencillamente, según dicen, no hay quien quiera manejar buses en el Valle de Aburrá.

El presidente de la CTU, Jimmy Gómez, enfatizó que hoy por hoy los jóvenes se aburren muy rápido o, simplemente, no les interesa el oficio.

“Este es un sonido de alerta que hoy está lanzando el transporte público colectivo en el Valle de Aburrá”, precisó.

En la actualidad hay un déficit de más de 400 conductores y esto, según explicaron, aumenta la congestión vial, porque hay cientos de buses apagados, provocando que más personas se vean represadas en paraderos o simplemente opten por comprar una moto o un carro, aumentando así el parque automotor.



Los empresarios de buses aseguran que los costos para sacar un pase o licencia para manejar estos vehículos tampoco ayudan.

“Hoy tenemos una licencia de conducción que, para adquirirla, está en unas cifras exorbitantes, y eso también desestimula a que las personas quieran y puedan venir a trabajar en el transporte público colectivo, que brinda todas las garantías para que vengan a sumarse a esta familia”, advirtió Jimmy Gómez, presidente de la CTU.

Recordemos que el parque automotor en Medellín ha crecido en más de un 92 % en 10 años, pasando a más de 2 millones 500 mil vehículos, y una de las razones es porque no hay suficiente cobertura de transporte público.