Campaña de Abelardo de la Espriella denunció intimidaciones en varios sectores de Medellín

El movimiento ciudadano 'Defensores de la Patria' denunció públicamente presuntas intimidaciones y presiones contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en varios sectores de Medellín.

Según el comunicado, personas vinculadas a estructuras criminales habrían ordenado retirar publicidad política instalada en buses y establecimientos comerciales. Por ejemplo, en el sector de Belencito se habría obligado a desmontar propaganda de campaña ubicada en cerca de 40 buses de transporte público.

Además, en la zona de Robledo, los comerciantes habrían recibido presiones para quitar material publicitario relacionado con la candidatura de de la Espriella de locales comerciales.

"Combos criminales de Medellín, los que comparten tarima con Petro, pretenden amedrentar a los seguidores y colaboradores de nuestra compaña. Creen que ocultando la publicidad el pueblo va a perder el fervor”, indicó el candidato presidencial en su cuenta de X.



La colectividad aseguró que estos hechos representan una grave amenaza para la democracia y para el ejercicio libre de la participación política en los territorios. En el comunicado, el movimiento expresó que no se puede “normalizar” que grupos ilegales pretendan definir qué mensajes políticos pueden circular.

En el documento, la campaña indicó que solicitará a las autoridades competentes investigar los hechos denunciados y brindar garantías de seguridad para el desarrollo de la campaña en Medellín y otras regiones del país.