En Medicina Legal de Medellín permanece el cuerpo de Mateo Pérez; será despedido en Yarumal

En la capital antioqueña avanzan las diligencias forenses y judiciales para entregar a sus familiares el cuerpo de Mateo Pérez, el joven periodista de 24 años hallado sin vida después de cuatro días sin conocerse su paradero, tras posiblemente haber sido retenido por ilegales en zona rural del municipio de Briceño.

Una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo llegó hasta la vereda El Hoyo para lograr la entrega del cuerpo por parte de miembros de las disidencias de las Farc y, posteriormente, trasladarlo hasta Medicina Legal en Medellín.

En las instalaciones de esta institución, en el norte de la ciudad, se desarrollan los respectivos procedimientos para identificar plenamente su cuerpo, pero también para esclarecer las causas de su muerte. Se presume que Mateo fue torturado por sus captores al no creer que el periodista había llegado hasta esa zona para indagar por recientes hechos violentos en el municipio.

Carlos Pérez, el papá de Mateo, manifestó a Blu Radio la tristeza que embarga a toda su familia, que en el momento de enterarse sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo se encontraba en medio de una eucaristía en Yarumal pidiendo por su pronto retorno.



“Precisamente, estábamos en una misa por él y estaba empezando la eucaristía cuando nos dieron la noticia. Entonces, nada, me imagino, todavía no hemos podido salir. Estamos casi todos en shock y ya, estamos pasando como el trago amargo”, aseguró Pérez.

Los hechos ocurridos en Briceño han sido rechazados por diversas instituciones del Ministerio Público, desde donde han pedido a los actores armados respeto por la población civil.

“A los grupos armados ilegales y a quienes están detrás de este crimen les exigimos respeto por la vida, la dignidad de la población civil y por la libertad de prensa. Igualmente, a estos grupos les pedimos que permitan el trabajo de las misiones humanitarias en todo el país”, expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

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Hasta el momento, la familia de Mateo manifestó que no ha definido detalles sobre el sepelio del joven, que es esperado en las próximas horas en el municipio de Yarumal tras la entrega por parte de los organismos forenses.