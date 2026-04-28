Caen 'Los Nequis' en Bolívar; tenían azotados a comerciantes con estafas electrónicas

Simular transferencias desde aplicaciones móviles, alterar comprobantes de pago, incluso, pedir excedentes de dinero en efectivo, era la modalidad que utilizaban los seis integrantes de la banda 'Los Nequis', dedicada a la estafa de comerciantes en el departamento de Bolívar.

De acuerdo a las autoridades, no se trataba de casos al alzar, sino de una estructura organizada, donde cada integrante de la banda cumplía un rol específico para distraer, actuar y estafar a sus víctimas

Se estiman, por lo menos, 30 comerciantes afectados por ‘Los Nequis’, desde el norte hasta el sur de Bolívar, con pérdidas superiores a los 30 millones de pesos.



Sobre la modalidad de estafa

“El truco era claro, simulaban transferencias desde aplicaciones móviles, mostraban comprobantes falsos y convencían a los administradores de que el dinero ya estaba en la cuenta. En medio del apuro, sobre todo en horas de mayor afluencia, pedían, incluso, devoluciones en efectivo por supuestos pagos “de más”, logrando así completar la estafa”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía de Bolívar.

La captura de los integrantes de la banda se produjo en el municipio de San Juan Nepomuceno, justo cuando intentaban estafar otro víctima.



“La Policía Nacional hacen un llamado urgente para evitar caer en estas trampas. Verifique siempre el dinero directamente en su cuenta bancaria; no confíe en pantallazos o comprobantes sin validación real; evite hacer devoluciones sin confirmar la transacción, y ante cualquier sospecha, llame de inmediato a la Policía”, señaló el coronel Pinzón.

Los seis fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías.