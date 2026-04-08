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Blu Radio  / Entretenimiento  / Alertan delicadas estafas con concierto de BTS: adolescentes los más propensos a caer

Alertan delicadas estafas con concierto de BTS: adolescentes los más propensos a caer

La preventa del concierto de la agrupación surcoreana se agotó en tres horas y vendió alrededor de 70.000 entradas, demostrando el fuerte fenómeno del K-Pop en Colombia.

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