Alertan delicadas estafas con concierto de BTS: adolescentes los más propensos a caer

El 7 de abril se llevó a cabo la preventa de BTS en Colombia, que, según cifras de Páramo Presenta -promotora del concierto-, se agotaron alrededor de 70.000 entradas en tan solo tres horas. Cifra que no sorprendió por el fuerte fenómeno del K-Pop en Colombia, además del impacto de esta agrupación tras dos años de ausencia.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad y TicketMaster -tiquetera del evento- han alertado de delicadas estafas que se estarían produciendo por la reventa de boletas, pese que aún no sale la venta general y algunas personas han intentado comprar por otros medios, los cuales, en su mayoría, resultaron ser fraudulentos. Además, los más propensos en caer son los adolescentes debido a su poco conocimiento en temas de ciberseguridad.



Estas son las posibles estafas en el concierto de BTS

A través de un comunicado, TicketMaster alteró de varias modalidades que son propensas a ser modelo de estafa no solo de este, sino de otros conciertos, recordando la revente que se ha dado entorno al 'Falxxo Tour' de Feid en Bogotá, en donde personas venden una entrada hasta 10 veces más de su costo original, algo que han llamado "entradas especulativas".

"Las entradas especulativas se presentan cuando vendedores publican entradas que en realidad no tienen en su poder. Básicamente, están apostando —o especulando— a que podrán conseguir esas entradas más adelante para luego revenderlas a los fans. Cualquier persona que ofrezca vender estas entradas está incurriendo en una práctica fraudulenta", explicaron.

BTS // Foto: AFP

Existen páginas falsas vendiendo boletas

De acuerdo con Kaspersky, empresa de ciberseguridad, se detectó 10 dominios fraudulentos creados en abril que suplantan la página oficial de venta de entradas para los conciertos de BTS en países como Colombia, Perú, Chile y Brasil. La alerta llega justo cuando inicia la preventa de boletería, en medio de un nuevo sistema de compra que combina una pre-reserva en línea con pago y retiro presencial en taquilla oficial entre el 7 y el 10 de abril. Según la firma, los ciberdelincuentes están aprovechando la expectativa de los fans y la confusión que puede generar este nuevo formato para lanzar páginas falsas casi idénticas a la original.



Estas webs fraudulentas replican el diseño, la identidad visual y hasta el proceso de compra del sitio real, con el fin de hacer que las víctimas paguen por transferencia o medios digitales a cuentas de terceros. Incluso, en algunos casos, si el usuario intenta pagar con tarjeta, la página le indica falsamente que hay alta demanda para empujarlo a transferir el dinero.

Es importante recordar que la venta general para este concierto será el próximo 10 de abril a las 10:00 de la mañana, por ende, se recomienda intentar esa fecha conseguir entrada para el 2 o 3 de octubre, fechas en las cuales se llevarán a cabo sus conciertos en Bogotá.