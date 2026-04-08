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Blu Radio  / Mundo  / Irán y EEUU acuerdan un alto el fuego temporal que Israel no aplicará en Líbano

Irán y EEUU acuerdan un alto el fuego temporal que Israel no aplicará en Líbano

Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre.

Irán confirma el alto el fuego en guerra con Israel
Irán confirma el alto el fuego en guerra con Israel
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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