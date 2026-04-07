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Blu Radio  / Mundo  / Trump acepta suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas

Trump acepta suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas

La mediación de Pakistán entre Estados Unidos e Irán fue clave para evitar que "toda una civilización" muriera, como afirmó Trump.

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