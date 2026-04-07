Trump acepta suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas

Se detiene temporalmente la amenaza que había emitido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bombardear a Irán e, incluso, acabar con una civilización a las 7:00 de la noche, hora colombiana.

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense aceptó extender el plazo a dos semanas para evitar un ataque en medio de las negociación para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la "Edad de Piedra".

“Recibimos una propuesta de 10 puestos de Iran y creemos que es una base viable para negociar. Casi todos los diversos puntos de controversia han sido aceptados entre Estados Unidos e Irán”, escribió Trump.

El republicano aseguró que mantuvo hoy conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que "contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán".



"Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas", escribió Trump.

El magnate neoyorquino volvió a insistir en que el plan de 10 puntos presentado ayer por Irán supone un paso importante para lograr un acuerdo y destacó que "que constituye una base viable sobre la cual negociar".

"¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio", añade el texto.

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Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones.

"Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo", aseguró Trump, que consideró que este "perdurable problema" entre Washington y Teherán "se encuentra próximo a su resolución".