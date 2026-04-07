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Blu Radio  / Mundo  / Trump sobre Irán: "Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás"

Trump sobre Irán: "Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás"

El ultimátum ocurre mientras Washington exige que Teherán reabra el estratégico Estrecho de Ormuz. Trump dio plazo hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) y advirtió que, de no cumplirse la exigencia, desatará “el infierno” contra Irán.

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