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Blu Radio  / Mundo  / La Casa Blanca confirma que Trump no validó un alto el fuego propuesto por mediadores

La Casa Blanca confirma que Trump no validó un alto el fuego propuesto por mediadores

Los medios estadounidenses han informado de que Washington ha recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 45 días en la guerra de Oriente Medio.

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