La Casa Blanca confirma que Trump no validó un alto el fuego propuesto por mediadores

La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump "no la validó".

Los medios estadounidenses han informado de que Washington ha recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 45 días en la guerra de Oriente Medio.

"Esta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la validó. La Operación Furia Épica continúa", dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, que recordó que el mandatario tiene prevista una rueda de prensa a las 13H00 locales (17H00 GMT).



Irán negocia con Omán un “protocolo” para transitar por el estrecho de Ormuz

Irán negocia con Omán un procedimiento para “el tránsito seguro” de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán por la guerra con Estados Unidos e Israel.

Estrecho de Ormuz AFP

“El objetivo de estas conversaciones es examinar un protocolo y un procedimiento para el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz”, dijo este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.



Bagaei indicó que ayer los dos países mantuvieron una nueva reunión al respecto de viceministros de Asuntos Exteriores y expresó su creencia de que alcanzarán un acuerdo pronto.

Irán y Omán son los dos países con costa con el estrecho de Ormuz, el estratégico paso por el que transita el 20 % del petróleo mundial.

La República Islámica ha bloqueado el paso desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, con Estados Unidos e Israel y solo permite el tránsito de algunos buques de países aliados.