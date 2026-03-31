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Blu Radio  / Mundo  / Casa Blanca mantiene vigente el plazo de 4 a 6 semanas para el fin de la guerra en Irán

Casa Blanca mantiene vigente el plazo de 4 a 6 semanas para el fin de la guerra en Irán

"El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

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