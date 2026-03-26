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Blu Radio  / Mundo  / Trump: Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

Trump: Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo pero que por temor a ser asesinados, lo niegan en público, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.

Trump piensa atacar a Irán
Trump sopesa un ataque a Irán
Foto: AFP/Gemini
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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