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Blu Radio  / Mundo  / EEUU plantea a Irán plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, según The New York Times

EEUU plantea a Irán plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, según The New York Times

De acuerdo con el diario, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Administración del presidente, Donald Trump, por abrir una vía de salida al conflicto, aunque por el momento no está claro hasta qué punto Teherán ha considerado el documento ni si cuenta con el respaldo de Israel.

Donald Trump anuncia que Estados Unidos realizó ataque contra instalaciones nucleares en Irán
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Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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