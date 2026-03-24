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Blu Radio  / Mundo  / Pese a anuncio de Trump, ataques con proyectiles impactan infraestructura gasística en Irán

Pese a anuncio de Trump, ataques con proyectiles impactan infraestructura gasística en Irán

La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.

Estados Unidos e Israel bombardean depósito de petróleo en Teherán, según Irán
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Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

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