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Blu Radio  / Mundo  / Irán niega un acuerdo con Trump y anuncia nueva ola de ataques contra Israel

Irán niega un acuerdo con Trump y anuncia nueva ola de ataques contra Israel

Mientras, según medios estadounidenses, el Pentágono ordenó la víspera el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio.

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