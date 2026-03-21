Irán eleva tensión en Medio Oriente con ambición de poder: El Radar, programa 21 de marzo de 2026

El Radar del sábado 21 de marzo de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



La analista internacional, Teresita Aya, habló el conflicto en Irán.

habló el conflicto en Irán. El exministro José Manuel Restrepo, enfatizó sobre su decisión de aceptar ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

enfatizó sobre su decisión de aceptar ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. La vocera de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Annika Betancourt, explicó qué es el FIFA Pass y todos los detalles que debe saber si quiere asistir al Mundial.