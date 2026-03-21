Irán eleva tensión en Medio Oriente con ambición de poder: El Radar, programa 21 de marzo de 2026

El Radar del sábado 21 de marzo de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- La analista internacional, Teresita Aya, habló el conflicto en Irán.
- El exministro José Manuel Restrepo, enfatizó sobre su decisión de aceptar ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.
- La vocera de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Annika Betancourt, explicó qué es el FIFA Pass y todos los detalles que debe saber si quiere asistir al Mundial.