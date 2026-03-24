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Blu Radio  / Mundo  / "Ni Irán ni Estados Unidos están ganando el conflicto": exembajador de México en Líbano y Egipto

"Ni Irán ni Estados Unidos están ganando el conflicto": exembajador de México en Líbano y Egipto

El exdiplomático subrayó que, en medio de la tensión, la falta de confianza bloquea cualquier salida inmediata.

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