"Ni Irán ni Estados Unidos están ganando el conflicto": exembajador de México en Líbano y Egipto

La escalada de violencia en Oriente Medio sigue sin un claro vencedor, pese a recientes acercamientos diplomáticos anunciados por Donald Trump. Así lo advirtió el exembajador de México en Líbano y Egipto, Jorge Álvarez, quien aseguró que ninguna de las potencias enfrenta un escenario favorable. “No creo que Irán esté ganando el conflicto, pero Estados Unidos tampoco”, afirmó.

El exdiplomático subrayó que, en medio de la tensión, la falta de confianza bloquea cualquier salida inmediata. En ese sentido, insistió en que “la diplomacia es indispensable para acercar cuando no hay confianza”, dejando claro que, sin canales efectivos de diálogo, el conflicto podría prolongarse sin avances significativos.

Álvarez explicó que el trasfondo del enfrentamiento va más allá de la libre navegación o incidentes puntuales. Según detalló, “no está en juego solo que Irán permita el paso libre de embarcaciones”, sino que el foco sigue siendo “el régimen, el programa nuclear y el material nuclear”, lo que evidencia una disputa estructural de largo alcance.

Desde su análisis, el paso del tiempo podría inclinar la balanza en términos estratégicos, aunque no implique una victoria directa. “Puede no ocurrir nada de aquí al viernes”, advirtió, pero señaló que “Irán va ganando en su estrategia que el conflicto sea pagado al más alto precio”, en alusión al desgaste que supone la prolongación de las hostilidades.



El exembajador también puso sobre la mesa las tensiones entre aliados clave. “Si hay negociaciones, aún intermediadas, ¿dónde queda Israel?”, cuestionó, al tiempo que enfatizó que “los objetivos de EE. UU. e Israel no necesariamente son convergentes”, lo que podría dificultar una solución conjunta.

En el terreno, Álvarez identificó a Líbano como el punto más crítico del conflicto. “Israel está aprovechando todas las oportunidades que el conflicto le ofrece, es de su interés que se prolongue”, afirmó, al tiempo que alertó sobre una crisis humanitaria con cerca de un millón de desplazados.

En esa misma línea, advirtió sobre una posible ofensiva directa de Israel en territorio libanés. Según dijo, ese país “intentará una incursión terrestre para ocupar el territorio” y, a diferencia de Estados Unidos, “parece tener bien afinados sus cálculos”, mientras que Washington “ha errado los suyos desde el 28 de febrero”.

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Finalmente, Álvarez se refirió al impacto regional del conflicto, especialmente en Catar. “El golpe sobre Catar ha dejado una herida muy grande en un país que tiene un papel fundamental como interlocutor y mediador”, concluyó, advirtiendo sobre el debilitamiento de actores clave para una eventual salida negociada.