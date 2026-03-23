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Blu Radio  / Mundo  / Irán niega negociaciones con Estados Unidos y contradice anuncio de Donald Trump

Irán niega negociaciones con Estados Unidos y contradice anuncio de Donald Trump

Las declaraciones fueron respaldadas por otras agencias vinculadas al régimen, que reiteraron que Irán no ha participado en diálogos ni directos ni a través de intermediarios.

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