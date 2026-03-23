Irán negó este lunes 23 de marzo la existencia de negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto, en respuesta a recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró haber sostenido contactos “productivos” con Teherán.

Según la agencia Mehr, que cita a la Cancillería iraní, “no hay conversaciones entre Teherán y Washington”, y calificó las afirmaciones del mandatario como parte de una estrategia para influir en los mercados energéticos.

Ataque de Irán. Foto: AFP

Las declaraciones fueron respaldadas por otras agencias vinculadas al régimen, que reiteraron que Irán no ha participado en diálogos ni directos ni a través de intermediarios.

Esto contradice lo dicho por Trump, quien horas antes anunció que pospondría por cinco días un eventual ataque contra infraestructuras energéticas iraníes tras, según él, haber mantenido “conversaciones productivas” con el gobierno iraní.



Irán niega negociaciones con Estados Unidos y contradice anuncio de Donald Trump

Incluso, un alto funcionario de seguridad citado por Tasnim insistió en que “no ha habido ni hay negociaciones en curso” y advirtió que este tipo de declaraciones hacen parte de una “guerra psicológica”.

La fuente agregó que el ultimátum de cinco días anunciado por Trump representa “la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo”, al tiempo que aseguró que Irán continuará respondiendo y defendiendo su territorio.

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Según medios estatales, la decisión de aplazar los ataques también estaría relacionada con la “credibilidad de las amenazas militares de Irán”.