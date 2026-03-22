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Blu Radio  / Mundo  / Trump da un ultimátum para abrir Ormuz mientras continúan los bombardeos en Irán e Israel

Trump da un ultimátum para abrir Ormuz mientras continúan los bombardeos en Irán e Israel

Trump pide la apertura de Ormuz en 48 horasTrump elevó el tono contra el régimen de los ayatolás al afirmar que EE.UU. atacaría las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

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