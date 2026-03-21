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Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump amenaza con atacar a Irán si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

Donald Trump amenaza con atacar a Irán si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

El presidente de Estados Unidos dio un plazo de 48 horas a Irán para permitir el paso por el estrecho de Ormuz, en medio de tensiones que afectan el comercio global de petróleo.

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