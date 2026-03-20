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Blu Radio  / Mundo  / Trump considera justificado una retirada de bases en España y otros aliados: no están "colaborando"

Trump considera justificado una retirada de bases en España y otros aliados: no están "colaborando"

Trump volvió a insistir hoy en que su país no requiere del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, para sus necesidades energéticas.

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