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Blu Radio  / Mundo  / La dura crítica de Trump a la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz: "¡Cobardes!"

La dura crítica de Trump a la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz: "¡Cobardes!"

El presidente estadounidense acusó a los aliados de no apoyar la apertura del estrecho de Ormuz en plena guerra con Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

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