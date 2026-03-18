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Blu Radio  / Mundo  / Renunció el director del Centro contra el Terrorismo de EEUU; Trump lo llamó débil

Renunció el director del Centro contra el Terrorismo de EEUU; Trump lo llamó débil

El mandatario insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar: "Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto".

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