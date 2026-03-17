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Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué está pasando en el estrecho de Ormuz? Preocupación en la Organización Marítima Internacional

¿Qué está pasando en el estrecho de Ormuz? Preocupación en la Organización Marítima Internacional

La OMI insiste en que la única salida viable es la vía diplomática. Entre tanto, miles de marinos permanecen en alta mar, a la espera de una solución que les permita regresar a puerto seguro.

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