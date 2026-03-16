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Blu Radio  / Mundo  /  El pulso por el estrecho de Ormuz: tercera semana de la guerra en Oriente Medio

El pulso por el estrecho de Ormuz: tercera semana de la guerra en Oriente Medio

De acuerdo con Yago Rodríguez, doctor en estudios estratégicos, aunque Estados Unidos ha logrado neutralizar gran parte de la flota de superficie y submarina iraní, la verdadera amenaza persiste en la defensa costera.

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