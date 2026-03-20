En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cielo Rusinque
Convocatoria Selección
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump bromea sobre Pearl Harbor para explicar la importancia de atacar a Irán por sorpresa

Trump bromea sobre Pearl Harbor para explicar la importancia de atacar a Irán por sorpresa

El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawai en diciembre de 1941 no solo supuso la entrada de EE.UU. en la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11-S fue el ataque que más víctimas estadounidenses ha dejado (más de 2.400) en suelo nacional.

Trump-Ministr-Japon-AFP.jpg
Presidente de EEUU, Donald Trump y primera ministra de Japón, Sanae Takaichi
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad