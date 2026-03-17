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Blu Radio  / Mundo  / Trump bromea sobre Venezuela como estado 51: "Le están pasando cosas buenas"

Trump bromea sobre Venezuela como estado 51: "Le están pasando cosas buenas"

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela "restablecer relaciones diplomáticas y consulares".

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