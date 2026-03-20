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Blu Radio  / Mundo  / Netanyahu admite que "Israel actúo solo" en su ataque contra yacimiento de gas en Irán

Netanyahu admite que "Israel actúo solo" en su ataque contra yacimiento de gas en Irán

El proyectil lanzado por Israel el miércoles alcanzó una parte de las instalaciones de gas, provocando incendios en varias zonas que fueron contenidos por los bomberos.

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